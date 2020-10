De Luca reloaded: “Se il Napoli avesse contagiato Ronaldo, sarebbe finito sul New York Times” (Di martedì 13 ottobre 2020) “E poi magari dopo una settimana Ronaldo positivo… Avremmo conquistato i titoli del New York Times”. Aveva già previsto tutto, Vincenzo De Luca. Persino le tempistiche, l’incubazione. Ronaldo positivo è finito sul Nyt ma la responsabilità non è del Napoli. Si è contagiato in Nazionale. Risuona l’eco delle dichiarazioni del Governatore della Campania, tra le altre che affollano di commenti i social e i media internazionali. Perché Ronaldo positivo al coronavirus è l’apertura di tutti i giornali del mondo. È una hard news che in pochi minuti brucia il 3% del valore azionario della Juventus. È un cataclisma che s’abbatte sul mondo del calcio e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) “E poi magari dopo una settimanapositivo… Avremmo conquistato i titoli del NewTimes”. Aveva già previsto tutto, Vincenzo De. Persino le tempistiche, l’incubazione.positivo èsul Nyt ma la responsabilità non è del. Si èin Nazionale. Risuona l’eco delle dichiarazioni del Governatore della Campania, tra le altre che affollano di commenti i social e i media internazionali. Perchépositivo al coronavirus è l’apertura di tutti i giornali del mondo. È una hard news che in pochi minuti brucia il 3% del valore azionario della Juventus. È un cataclisma che s’abbatte sul mondo del calcio e ...

