Tumore al colon: +11,9% di morti coni ritardi delle diagnosi per Covid (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Europa i decessi per Tumore al colon sono cresciuti dell’11,9%. E’ la stima degli effetti dei ritardi Covid-dipendenti nei programmi di screening per la prevenzione del cancro del colon-retto resa nota in occasione della settimana della United European Gastroenterology (UEG Week Virtual 2020) e frutto di uno studio dell’Universita’ di Bologna. Il cancro del colon-retto e’ il secondo big-killer in Europa tra le malattie oncologiche: si contano 375.000 nuove diagnosi ogni anno in Unione Europea e 170.000 vittime del Tumore. “La diagnosi precoce del Tumore – spiega l’autore del lavoro Luigi Ricciardiello – è cruciale perché lo rende più ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Europa i decessi peralsono cresciuti dell’11,9%. E’ la stima degli effetti dei-dipendenti nei programmi di screening per la prevenzione del cancro del-retto resa nota in occasione della settimana della United European Gastroenterology (UEG Week Virtual 2020) e frutto di uno studio dell’Universita’ di Bologna. Il cancro del-retto e’ il secondo big-killer in Europa tra le malattie oncologiche: si contano 375.000 nuoveogni anno in Unione Europea e 170.000 vittime del. “Laprecoce del– spiega l’autore del lavoro Luigi Ricciardiello – è cruciale perché lo rende più ...

