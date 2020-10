TEMPESTA D’AMORE, anticipazioni e trame puntate dal 18 al 24 ottobre 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) anticipazioni settimanali di TEMPESTA d’amore, puntate da domenica 18 a sabato 24 ottobre 2020:Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 12 ottobre: le decisioni di DAVIDERobert parte immediatamente per Lipsia per prendersi cura di Valentina. Vedendo l’uomo partire con una valigia, i Sonnbichler temono che abbia lasciato Eva dopo la confessione di quest’ultima e vanno vicini a tradirsi… In seguito alla caduta (causata indirettamente da André), le condizioni di Dirk sono notevolmente peggiorate. Nonostante il parere contrario di Steffen e André, Linda decide di portare il marito al Fürstenhof e prendersi cura di lui. Ha fatto però i conti senza Christoph… Christoph, Linda e Dirk, TEMPESTA d’amore ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 12 ottobre 2020)settimanali did’amore,da domenica 18 a sabato 24:Leggi anche: UOMINI E DONNE oggi, 12: le decisioni di DAVIDERobert parte immediatamente per Lipsia per prendersi cura di Valentina. Vedendo l’uomo partire con una valigia, i Sonnbichler temono che abbia lasciato Eva dopo la confessione di quest’ultima e vanno vicini a tradirsi… In seguito alla caduta (causata indirettamente da André), le condizioni di Dirk sono notevolmente peggiorate. Nonostante il parere contrario di Steffen e André, Linda decide di portare il marito al Fürstenhof e prendersi cura di lui. Ha fatto però i conti senza Christoph… Christoph, Linda e Dirk,d’amore ...

