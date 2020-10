Maltempo in Puglia: danni nei campi e frantoi allagati, 50 mm di pioggia nel Leccese (Di lunedì 12 ottobre 2020) campi, frantoi e aziende agricole allagate dopo l’ondata di Maltempo che ha colpito la Puglia nelle ultime ore. “Ci sono comuni come Parabita (Lecce) dove in pochi minuti sono caduti oltre 50 millimetri di pioggia. Il clima pazzo sta contribuendo a consumare il suolo per il 67,5% in contesti prevalentemente agricoli o naturali, depauperando pezzi di territorio e deturpando il paesaggio, oltre ad impoverire il tessuto imprenditoriale agricolo pugliese“, ha affermato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia. “Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, dove l’eccezionalita’ degli eventi atmosferici e’ ormai la norma. Sbalzi termici significativi compromettono le coltivazioni nei campi con ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020)e aziende agricole allagate dopo l’ondata diche ha colpito lanelle ultime ore. “Ci sono comuni come Parabita (Lecce) dove in pochi minuti sono caduti oltre 50 millimetri di. Il clima pazzo sta contribuendo a consumare il suolo per il 67,5% in contesti prevalentemente agricoli o naturali, depauperando pezzi di territorio e deturpando il paesaggio, oltre ad impoverire il tessuto imprenditoriale agricolo pugliese“, ha affermato Savino Muraglia, presidente di Coldiretti. “Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici, dove l’eccezionalita’ degli eventi atmosferici e’ ormai la norma. Sbalzi termici significativi compromettono le coltivazioni neicon ...

