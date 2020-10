“Lei non c’è più…”. Marco Carta in lacrime: viene fuori tutto il suo dolore. E anche tanta rabbia per quello che è successo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un momento complicato di quelli che lasciano il segno. Così è stato per Marco Carta al centro nell’ultimo anno e mezzo di un processo che lo vedeva indagato per furto. Per chi non lo ricordasse, il cantante era stato accusato di aver rubato un set di maglie all’interno di uno stabile della Rinascente a Milano. Un evento che aveva scatenato un interesse mediatico fortissimo sul cantante, al centro di violente polemiche. Marco Carta, da parte sua, si era detto sempre estraneo ai fatti e dopo un anno e mezzo è stato assolto con formula piena dalle accuse. Un anno e mezzo duro che Marco Carta ha voluto raccontare nella puntata di ieri di Domenica Live, davanti al microfono di Barbara D’Urso che, sempre ieri, ha intervistato Gabriel Garko. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un momento complicato di quelli che lasciano il segno. Così è stato peral centro nell’ultimo anno e mezzo di un processo che lo vedeva indagato per furto. Per chi non lo ricordasse, il cantante era stato accusato di aver rubato un set di maglie all’interno di uno stabile della Rinascente a Milano. Un evento che aveva scatenato un interesse mediatico fortissimo sul cantante, al centro di violente polemiche., da parte sua, si era detto sempre estraneo ai fatti e dopo un anno e mezzo è stato assolto con formula piena dalle accuse. Un anno e mezzo duro cheha voluto raccontare nella puntata di ieri di Domenica Live, davanti al microfono di Barbara D’Urso che, sempre ieri, ha intervistato Gabriel Garko. ...

