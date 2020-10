Gianluca Vacchi vs Mirko Scarcella | volano bot L’imprenditore si sfoga a Le Iene | lui si ‘vendica’ in anticipo da Giletti

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 ottobre 2020), Non è L'Arena La controffensiva diè partita ieri sera in tv, a Non è L’Arena, con un giorno d’rispetto al nuovo speciale realizzato da Leproprio su di lui. Questa sera, infatti, il programma di Italia1 sarà in onda in prime time con un appuntamento interamente dedicato al cosiddetto “guru” di Instagram, sul qualevuoterà il sacco svelando dettagli e lanciando precise accuse. I due infatti sono apertamente in rotta: tra loro, ormai,bot a distanza. “Io sono sempre stato zitto, sempre in silenzio in questi due anni perché mi interessava fino a un certo punto. Poi però l’idea che lui ...