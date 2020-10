Coronavirus: mamma positiva organizza festa di compleanno. In 60 a rischio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non una ma ben due feste di compleanno organizzate per gli otto anni del figlio. La mamma, positiva al Coronavirus, infetta 60 persone. Non bastava una festa sola: una mamma di Ladispoli ha organizzato ben due cerimonie per festeggiare il compleanno del figlio. Non ci sarebbe niente di male, se non fosse per un piccolo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 12 ottobre 2020) Non una ma ben due feste dite per gli otto anni del figlio. Laal, infetta 60 persone. Non bastava unasola: unadi Ladispoli hato ben due cerimonie per festeggiare ildel figlio. Non ci sarebbe niente di male, se non fosse per un piccolo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Le celebrazioni per gli otto anni del figlio sono decisamente sfuggite di mano a questa mamma: ben due feste, da 30 persone l’una. L’idea non è stata delle migliori considerati i numeri dei casi di ...

