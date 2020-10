Ascolti Tv 11 ottobre 2020, boom per gli Azzurri e il Tg1 ma Fazio e d'Urso crescono (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ascolti Tv domenica 11 ottobre 2020. Vince la prima serata su Rai1 l'incontro di Uefa Nations League Polonia-Italia che ha conquistato 6.814.000 spettatori pari al 26,2% di share, 2,4 milioni in più e ... Leggi su leggo (Di lunedì 12 ottobre 2020)Tv domenica 11. Vince la prima serata su Rai1 l'incontro di Uefa Nations League Polonia-Italia che ha conquistato 6.814.000 spettatori pari al 26,2% di share, 2,4 milioni in più e ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 5 ottobre 2020: Gassmann stravince su Signorini | TvZoom ?????????? - Sandra09469875 : RT @eda35eliana: Ascolti tv 10 ottobre, Can Yaman domina: record per DayDreamer e Verissimo - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di domenica #11ottobre - il_Case : Ascolti TV | Domenica 11 ottobre 2020. La Nazionale al 26.2%. D’Urso 15.9%, Fazio 10.3%-9.4%, Giletti 4.8%-5.7% |… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 12/10/2020 — Ascolti italiani di domenica 11 ottobre 2020: 6,8 milioni (26,2%) per l’incontro di… -