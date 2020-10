Traffico Roma del 11-10-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 ottobre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio buona domenica dalla redazione Studio Stefano Baiocchi pocoregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessun impedimento di rilievo sulla corda e consolari se non nel primo giorno lentamente degli armenti te in carreggiata interna tra le uscitenine da Appia spostamenti penalizzati al maltempo sta piovendo in diverse zone dell’hinterland non te lo invito alla massima prudenza nella guida al rispetto delle distanze di sicurezza e naturalmente a moderare la velocità a Cinecittà la polizia locale Ci segnala un incidente avvenuto in via Quinto Publicio non ci sono disagi la Comedia Naturalmente le dovute attenzioni alla Garbatella per la presenza di olio sulla sede stradale chiusa la circonvallazione Ostiense Tra via Padre Reginaldo Giuliani e la Cristoforo Colombo In ...