Roma, lotta a tutto campo contro lo spaccio: 9 arresti, sequestrata cocaina, hashish, marijuana e ecstasy (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel corso di mirati servizi predisposti per il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato Romanina, hanno arrestato M.V. italiano di 30 anni, fermato durante un servizio di pedinamento, nel parcheggio di un centro commerciale, mentre era intento in uno scambio con un’altra persona. M.V., è stato trovato in possesso di 35 involucri contenenti 21.25 grammi di cocaina, 110 euro in contanti e uno smartphone usato per lo spaccio. Le operazioni Gli agenti della sezione volanti nella giornata di martedì hanno arrestato D.R.C. cittadino romeno di 21 anni fermato durante un controllo e trovato in possesso di 0,72 grammi di hashish; durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 4,86 grammi di hashish e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 ottobre 2020) Nel corso di mirati servizi predisposti per il contrasto dellodi sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariatonina, hanno arrestato M.V. italiano di 30 anni, fermato durante un servizio di pedinamento, nel parcheggio di un centro commerciale, mentre era intento in uno scambio con un’altra persona. M.V., è stato trovato in possesso di 35 involucri contenenti 21.25 grammi di, 110 euro in contanti e uno smartphone usato per lo. Le operazioni Gli agenti della sezione volanti nella giornata di martedì hanno arrestato D.R.C. cittadino romeno di 21 anni fermato durante unllo e trovato in possesso di 0,72 grammi di; durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 4,86 grammi die ...

