Pensioni: quota 41 per i lavoratori fragili (Di domenica 11 ottobre 2020) Mercoledì 14, dopo il periodo di stop dovuto alla quarantena della ministra Nunzia Catalfo, riprendono i lavori tra governo e sindacati per elaborare un piano per evitare lo scalone dovuto alla fine di quota 100. Oltre alla proroga di Ape Sociale e Opzione Donna potrebbe arrivare una novità per i lavoratori fragili, spiega il Sole il capitolo Pensioni della manovra autunnale potrebbe non esaurirsi con la proroga, annunciata da tempo, di Ape sociale e Opzione donna. Con il trascorre delle ore diventa sempre più gettonato un altro intervento, su cui spingono molto Cgil, Cisl e Uil: l'apertura di un canale di uscita anticipata al raggiungimento dei 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica (la cosiddetta quota 41) non solo per i "precoci", ...

