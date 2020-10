Palamara: «Pago per tutti ma non ho peccato solo io. Per anni le toghe si sono spartite le nomine» (Di domenica 11 ottobre 2020) «sono stato il rappresentante delle correnti giudiziarie, eletto dai magistrati». Luca Palamara, l’ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall’Ordine, si difende a Tgcom24. «Io facevo parte del meccanismo degli accordi, da cui è uscita la nomina del procuratore di Roma. Le correnti della magistratura si sono spartite le nomine per anni. sono stato il primo peccatore? Sì, ma non sono il solo». Palamara e gli accordi con la sinistra Nel suo intervento a Tgcom24, Palamara ha ribadito quanto già dichiarato nella conferenza stampa che l’ex pm ha tenuto nella sede del Partito Radicale. «I miei accordi, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 ottobre 2020) «stato il rappresentante delle correnti giudiziarie, eletto dai magistrati». Luca, l’ex membro del Consiglio superiore della magistratura, radiato dall’Ordine, si difende a Tgcom24. «Io facevo parte del meccanismo degli accordi, da cui è uscita la nomina del procuratore di Roma. Le correnti della magistratura sileperstato il primore? Sì, ma nonil».e gli accordi con la sinistra Nel suo intervento a Tgcom24,ha ribadito quanto già dichiarato nella conferenza stampa che l’ex pm ha tenuto nella sede del Partito Radicale. «I miei accordi, ...

