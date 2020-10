Ludovica Bizzaglia non si nasconde più e mostra i segni della malattia

Leggi su chenews

(Di domenica 11 ottobre 2020)ha deciso di nonrsi più esuache l’hanno fatta vergognare per anni: “Ero terrorizzata“, Fonte foto: Instagram (@)Bellissima, molto seguita ed amata dai fan,continua ad emozionare tutti e questa volta ha lasciato i suoi follower a bocca aperta grazie al suo grande coraggio nelre la suache da tempo l’affligge. Come sicuramente in moltissimi già sapranno, la bellaè nata il 23 maggio del 1996 a Roma ed è una ...