Iran e Cina cercano partnership | no all' unilateralismo Usa

Iran e Cina "respingono l'unilateralismo degli Stati Uniti" e il tentativo di Washington di crerare un mondo "unipolare": è quanto ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif

Siria aumenta gli impianti industriali per il risanamento economico

Dopo molti accordi a livello economico con Cina, Iran e Russia la Siria aumenta gli impianti industriali a Homs. Aumenta la richiesta per la manodopera.

