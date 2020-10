DTM Zolder, Rast centra una doppietta e riapre il campionato (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ René Rast il grande protagonista del primo week-end di Zolder del DTM. Il campione in carica, grazie alle due vittorie centrate tra ieri e oggi, ha di fatto riaperto il campionato. Molto vicini infatti adesso i primi tre, con Nico Müller ancora al comando ma avanti di sole 10 lunghezze su Rast e 16 su Robin Frijns. DTM Zolder Gara 1, Rast su Frijns e Müller Un René Rast in grande spolvero già a partire dal sabato, grazie alla vittoria nella prima delle due gare del fine settimana del DTM a Zolder. Un successo praticamente mai in discussione per il tedesco, che ha imposto il suo ritmo tenendo a bada Robin Frijns, l’unico capace di tenere il ritmo del leader, almeno fino al pit stop ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 ottobre 2020) E’ Renéil grande protagonista del primo week-end didel DTM. Il campione in carica, grazie alle due vittoriete tra ieri e oggi, ha di fatto riaperto il. Molto vicini infatti adesso i primi tre, con Nico Müller ancora al comando ma avanti di sole 10 lunghezze sue 16 su Robin Frijns. DTMGara 1,su Frijns e Müller Un Renéin grande spolvero già a partire dal sabato, grazie alla vittoria nella prima delle due gare del fine settimana del DTM a. Un successo praticamente mai in discussione per il tedesco, che ha imposto il suo ritmo tenendo a bada Robin Frijns, l’unico capace di tenere il ritmo del leader, almeno fino al pit stop ...

motorionline : #DTM | Zolder, Gara 2: Rast firma la doppietta, Frijns sbatte contro il guard-rail ?? - megalomaxi92 : #DTM | @realTimoGlock e @BMWMotorsport tornano davanti a tutti in qualifica: pole per il tedesco e prima fila tutta… - Jacopo_Rubino : RT @Italiaracing: Battuta per 20 qualifiche consecutive dalla rivale Audi, la BMW torna in pole nel #DTM nella Q2 di Zolder: miglior tempo… - Italiaracing : Battuta per 20 qualifiche consecutive dalla rivale Audi, la BMW torna in pole nel #DTM nella Q2 di Zolder: miglior… - Motorsport_IT : #DTM | Prima fila BMW a Zolder con Glock in Pole per Gara 2 -