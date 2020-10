Daydreamer, le anticipazioni delle nuove puntate: "Can Yaman può tirare un sospiro di sollievo" (Di domenica 11 ottobre 2020) Daydreamer – le ali del sogno è la soap che fa il pieno di ascolti e share. E' pronta a tornare sabato 17 ottobre con due nuovi episodi dalle 14,46 su Canale 5. Ma corrono le anticipazioni. Cosa accadrà? Vi sveliamo qualcosa: Can Yaman tira un sospiro di sollievo, la denuncia nei suoi confronti è stata ritirata da Fabbri, grazie all'intervento di Sanem. Adesso nella soap può stare più tranquillo. Continuano a tenere banco le incomprensioni tra i genitori della giovane copywriter, Fabbri e la Aylin. E poi? Accadrà di tutto. Intanto, cresce l'attesa per la puntata di C'è posta per te che vedrà l'attore turco (che è anche avvocato) protagonista. E' stata registrata qualche settimana fa a Roma ed i fan sono andati ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020)– le ali del sogno è la soap che fa il pieno di ascolti e share. E' pronta a tornare sabato 17 ottobre con due nuovi episodi dalle 14,46 su Canale 5. Ma corrono le. Cosa accadrà? Vi sveliamo qualcosa: Cantira undi, la denuncia nei suoi confronti è stata ritirata da Fabbri, grazie all'intervento di Sanem. Adesso nella soap; stare più tranquillo. Continuano a tenere banco le incomprensioni tra i genitori della giovane copywriter, Fabbri e la Aylin. E poi? Accadrà di tutto. Intanto, cresce l'attesa per la puntata di C'è posta per te che vedrà l'attore turco (che è anche avvocato) protagonista. E' stata registrata qualche settimana fa a Roma ed i fan sono andati ...

infoitcultura : Beautiful, Una Vita e DayDreamer, anticipazioni 10 ottobre 2020 - SmorfiaDigitale : DayDreamer, anticipazioni oggi 11 ottobre: Can arrestato - zazoomblog : Daydreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni puntate in onda domenica 11 ottobre su Canale 5 - #Daydreamer #Sogno… - infoitcultura : Daydreamer: domenica 11 ottobre Can nei guai-Trama e anticipazioni - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 11 ottobre: Can arrestato -