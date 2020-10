Come raccontare la pandemia coi The Animal Crossing Diaries - editoriale (Di domenica 11 ottobre 2020) Nei primi giorni del lockdown ho deciso di scrivere una lettera al me stesso futuro, diceva: "mi sento più calmo, lo yoga aiuta, mi sarebbe piaciuto avere un cane". Si dice che la brevità sia l'anima del senno, ma non sono sicuro che sia questo il caso. A essere franco, però, devo dire che la lettera era scritta in Animal Crossing: New Horizons usando la tastiera sul touch-screen di Nintendo Switch, quindi diciamo che ero portato a usare poche parole. Per fortuna, in New Horizons ci sono vie molto più interessanti per fare la cronaca della pandemia, tanto che il National Videogame Museum di Sheffield (UK) ha avviato il progetto The Animal Crossing Diaries. Alex Roberts, curatore nel museo, ha spiegato che il progetto di ricerca vuole "espandere le ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 ottobre 2020) Nei primi giorni del lockdown ho deciso di scrivere una lettera al me stesso futuro, diceva: "mi sento più calmo, lo yoga aiuta, mi sarebbe piaciuto avere un cane". Si dice che la brevità sia l'anima del senno, ma non sono sicuro che sia questo il caso. A essere franco, però, devo dire che la lettera era scritta in: New Horizons usando la tastiera sul touch-screen di Nintendo Switch, quindi diciamo che ero portato a usare poche parole. Per fortuna, in New Horizons ci sono vie molto più interessanti per fare la cronaca della, tanto che il National Videogame Museum di Sheffield (UK) ha avviato il progetto The. Alex Roberts, curatore nel museo, ha spiegato che il progetto di ricerca vuole "espandere le ...

