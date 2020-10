Teramo a Monopoli per continuare a stupire (Di sabato 10 ottobre 2020) I verdetti di queste prime giornate di campionato mostrano il Teramo come una delle sorprese della Serie C. La squadra abruzzese nelle prime due uscite stagionali è riuscita a raggiungere risultati importanti, accompagnati da prestazioni altrettanto convincenti. All’esordio la compagine di mister Paci si è imposta con un perentorio due a zero contro il più blasonato Palermo. Un match da ricordare: compattezza in fase difensiva e freddezza nel concretizzare le occasioni concesse dall’avversario. Il secondo turno, in casa del Bari, si conclude con il risultato di uno a uno; un pari che sa di vittoria per il Teramo. Dopo il vantaggio iniziale, gli abruzzesi cercano di contenere l’offensiva del Bari: Lewandowski tra i pali nega più volte la gioia ai padroni di casa e permette di conquistare un punto importante. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) I verdetti di queste prime giornate di campionato mostrano ilcome una delle sorprese della Serie C. La squadra abruzzese nelle prime due uscite stagionali è riuscita a raggiungere risultati importanti, accompagnati da prestazioni altrettanto convincenti. All’esordio la compagine di mister Paci si è imposta con un perentorio due a zero contro il più blasonato Palermo. Un match da ricordare: compattezza in fase difensiva e freddezza nel concretizzare le occasioni concesse dall’avversario. Il secondo turno, in casa del Bari, si conclude con il risultato di uno a uno; un pari che sa di vittoria per il. Dopo il vantaggio iniziale, gli abruzzesi cercano di contenere l’offensiva del Bari: Lewandowski tra i pali nega più volte la gioia ai padroni di casa e permette di conquistare un punto importante. ...

Ad ogni modo il Teramo ha dimostrato nelle prime due partite di avere le carte in regola per giocarsela con chiunque. Dunque a Monopoli scenderà in campo con la consapevolezza di avere i mezzi a ...

SERIE C/C – Per la Virtus Francavilla c’è l’esame Juve Stabia: il programma e gli arbitri della 4ª giornata

Si chiude il trittico settimanale di Serie C girone C con la quarta giornata, che si snoderà interamente domani. Per la Virtus Francavilla, reduce ...

Ad ogni modo il Teramo ha dimostrato nelle prime due partite di avere le carte in regola per giocarsela con chiunque. Dunque a Monopoli scenderà in campo con la consapevolezza di avere i mezzi a ...