Salute mentale | Mattarella | «Il Covid aumenta il disagio psichico Nessuno sia lasciato solo | va tutelata la dignità»

(Di sabato 10 ottobre 2020) I problemi diuccidono ogni anno più persone della guerra. Sono i dati che arrivano dall’Organizzazione mondiale della sanità, secondo cui 800mila persone ogni anno si tolgono la vita a causa di malattie mentali. Questa giornata «costituisce l’occasione per riflettere sui bisogni delle persone più fragili e sulla vulnerabilità psichica connessa alle condizioni di isolamento sociale e di emarginazione», ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio. Nell’anno della pandemia da Coronavirus i problemi delle persone affette da patologie psichiche si sono acuiti: «Sono state costrette a vivere lontano dalle proprie famiglie per ragioni terapeutiche e si sono trovate in alcuni casi ad affrontare in solitudine gli effetti della chiusura». ...

commissionata in occasione della Giornata per la salute mentale il 10 ottobre. Secondo lo studio, che ha coinvolto solo in Italia un panel di 2000 persone, più del 91% degli intervistati è, infatti, ...Esprimo - continua la parlamentare in una nota - una sincera vicinanza istituzionale alle persone con disturbi mentali e alle loro famiglie in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.