Ospedale di Cava, Cirielli: "De Luca chiude la Rianimazione? Scelta irresponsabile" (Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti"Le voci che circolavano sulla chiusura del reparto di Rianimazione di Cava de' Tirreni sono già purtroppo una realtà: il Pd e le sinistre anziché pensare alle future spartizioni di potere facciano sentire la propria voce". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli: "È ormai operativo il trasferimento di medici e infermieri del nosocomio cavese all'Ospedale "Da Procida" di Salerno, dove stanno assicurando servizi per un totale 600 ore di lavoro mensile, che significa come perdere un terzo del personale. Questa decisione – sottolinea Cirielli – non solo ridurrà i servizi ma costringerà i medici a turni ...

