«È arrivata la botrona, siamo in 18»: il bodyshaming della leghista sul peso della consigliera comunale (Di sabato 10 ottobre 2020) La consigliera della Lega Laura Barsotti ha dato della “botrona” a una sua collega dello stesso partito nel consiglio comunale di Pisa. La parola, che la Barsotti ha pronunciato in diretta web, è una locuzione dialettale che si usa per indicare chi è in sovrappeso. Raconta Repubblica Firenze: Tra il brusio della ripresa dei lavori del consiglio comunale di Pisa, video in streaming, si sentono nette le parole: «È arrivata la botrona, siamo in 18». botrona è un gergo dialettale per indicare una persona sovrappeso. È un’offesa quella che la ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) LaLega Laura Barsotti ha dato” a una sua collega dello stesso partito nel consigliodi Pisa. La parola, che la Barsotti ha pronunciato in diretta web, è una locuzione dialettale che si usa per indicare chi è in sovrap. Raconta Repubblica Firenze: Tra il brusioripresa dei lavori del consigliodi Pisa, video in streaming, si sentono nette le parole: «Èlain 18».è un gergo dialettale per indicare una persona sovrap. È un’offesa quella che la ...

