Coronavirus, la sottosegretaria Sandra Zampa: "Una stretta sulle misure anti-Covid sarà necessaria, soprattutto per i trasporti" (Di sabato 10 ottobre 2020) "Le Regioni farebbero bene ad aprire con il ministero, con il Comitato tecnico scientifico e con il ministro Boccia, un confronto per mettere mano al provvedimento approvato a settembre": lo ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, invitando i governatori a rivedere la densità di affollamento sui mezzi pubblici, perché "fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è stato rischioso". "Avere una soglia così alta, senza un controllo effettivo a bordo, vuol dire lasciare la possibilità che si arrivi facilmente a mezzi pubblici pieni al 100%". Per intervenire adeguatamente, Zampa ipotizza "due strade praticabili": "Si può introdurre l'obbligo di usare guanti monouso a ...

È l'invito della sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ai governatori per la densità di affollamento sui mezzi pubblici, perché – dice – "fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è ...

Chiusure locali, divieto di sosta davanti ai locali, coprifuoco alle 23 e limitazioni per il numero di persone presenti a cerimonie e feste private: le misure presenti nel nuovo DPCM con il piano per ...

È l'invito della sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ai governatori per la densità di affollamento sui mezzi pubblici, perché – dice – "fissare all'80% il limite massimo di capienza dei bus è ...