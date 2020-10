ClioMakeUp accusata di razzismo dopo il lancio della linea di correttori: «Non è inclusiva». Ma lei replica così (Di sabato 10 ottobre 2020) Clio Make Up al centro di una bufera social. A sole 24 ore dall'uscita di "OhMyLove", il suo primo correttore liquido, la youtuber ed esperta di make up è stata... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) Clio Make Up al centro di una bufera social. A sole 24 ore dall'uscita di "OhMyLove", il suo primo correttore liquido, la youtuber ed esperta di make up è stata...

