Albiol | «Vedo il calcio come Sarri E’ anche simpatico Lo paragono a Luis Aragones»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 10 ottobre 2020) Sulla Gazzetta dello Sport le parole dell’ex difensore del Napoli, Raul, oggi al Villareal. “Più maturi e più ti prendi cura di te stesso. E ora mi godo meglio tutto perché so che il tempo passa velocemente in campo. Ho fatto bene a venire al Villarreal ma è stata dura lasciare l’Italia. A Napoli stavo molto bene. Arrivai nel 2013 dopo l’esperienza al Real che non era finita nel modo migliore. Benitez però mi accolse benissimo e i tifosi mi hanno sempre riempito di affetto”. Racconta di quando il Napoli vinse sulla Juve a Torino: “Quando battemmo la Juve a Torino, trovammo oltre 5 mila persone a far festa all’aeroporto, di ritorno. Ci vollero oltre tre ore per uscire col pullman e andammo fino a Castel Volturno scortati da auto e moto. Bello pensare che li abbiamo resi felici vincendo la ...