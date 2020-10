Ultime Notizie Serie A: il Milan può recuperare Romagnoli, Inter colpita dal Covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Inter, problemi per Conte – Dopo i quattro casi di positività al Covid-19, l’allenatore nerazzurro deve studiare nuove soluzioni in difesa dato che non ci saranno Skriniar e Bastoni. Ai lati di De Vrij, dovrebbero così esserci Kolarov e D’Ambrosio. Milan, Romagnoli prova il recupero – In vista del derby contro l’Inter, Stefano Pioli potrebbe recuperare al centro ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24., problemi per Conte – Dopo i quattro casi di positività al-19, l’allenatore nerazzurro deve studiare nuove soluzioni in difesa dato che non ci saranno Skriniar e Bastoni. Ai lati di De Vrij, dovrebbero così esserci Kolarov e D’Ambrosio.prova il recupero – In vista del derby contro l’, Stefano Pioli potrebbeal centro ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Record mondiale di nuovi casi: oltre 338mila in 24 ore Il Sole 24 ORE Borsa italiana da Lse a Euronext Ceduta per 4,325 miliardi di euro

La trattativa in esclusiva con Euronext per la vendita di Borsa Italiana e Mts era iniziata il 18 settembre scorso. Cdp e Banca Intesa soci di Euronext con il 7,35% e il 2 percento ...

Il Papa vede Becciu: primo faccia a faccia dopo il terremoto

CITTA’ DEL VATICANO. Due giovedì dopo l’udienza «choc» che ha destabilizzato le fondamenta dei Sacri Palazzi, i protagonisti si sono rincontrati. Ieri Giovanni Angelo Becciu, che del cardinale ha solo ...

