Temptation Island 2020, Davide si difende così dalle gravi accuse: "Non sono un troglodita" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra i protagonisti della nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi c'è sicuramente la coppia formata da Davide e Serena che, proprio nell'ultimo falò di confronto, hanno deciso di abbandonare il villaggio più uniti di prima. Tuttavia, l'atteggiamento del ragazzo, fin troppo geloso e possessivo, ha scatenato l'ira dei telespettatori. In virtù di ciò, Davide ha deciso di rispondere a questi commenti con una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine. Davide Varriale risponde alle gravissime accuse Una delle coppie più discusse della nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi è stata quella di Davide e ...

