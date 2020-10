**Pil: Fitch, in 2020 per Italia crollo a -10%, debito vola al 161%** (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - Per l'agenzia Fitch nel 2020 il calo del Pil Italiano sarà del 10%, un crollo che farà volare il rapporto debito/Pil al 161%, un dato preoccupante che rende ancora più cruciale rilanciare la crescita, assieme a "un utilizzo efficace del Recovery Fund dell'Ue". In una analisi dedicata al nostro paese l'agenzia formula così stime più pessimistiche rispetto a quelle proposte dal governo Italiano (che vede il calo 2020 al 9% e un debito 'solo' al 158%) anche per il prossimo anno, quando la ripresa potrebbe fermarsi al 5,4% - contro il +6% ipotizzato dal Mef - e di conseguenza una riduzione del debito al 158,5% del Pil, contro il 155,6% stimato dal nostro ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - Per l'agenzianelil calo del Pilno sarà del 10%, unche faràre il rapporto/Pil al 161%, un dato preoccupante che rende ancora più cruciale rilanciare la crescita, assieme a "un utilizzo efficace del Recovery Fund dell'Ue". In una analisi dedicata al nostro paese l'agenzia formula così stime più pessimistiche rispetto a quelle proposte dal governono (che vede il caloal 9% e un'solo' al 158%) anche per il prossimo anno, quando la ripresa potrebbe fermarsi al 5,4% - contro il +6% ipotizzato dal Mef - e di conseguenza una riduzione delal 158,5% del Pil, contro il 155,6% stimato dal nostro ...

E' quanto osservano gli esperti di Fitch in un rapporto pubblicato oggi in cui si nota come l'importanza della crescita del pil per le dinamiche del debito pubblico sia stata messa in risalto dalla ...

Per questo, Fitch prevede un rimbalzo del Pil del 4,5 per cento nel terzo trimestre 2020, sebbene inferiore a quello atteso a giugno.

