"Pensa se accadeva al Sud". Il rischio di un'altra prima vera ondata (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Pensa se accadeva al Sud”. Questa era la vulgata dei mesi scorsi, del terribile bimestre marzo-aprile con mezz’Italia colpita dalla pandemia, mezz’Italia con le terapie intensive sotto choc, con nuovi reparti da allestire o nuovi padiglioni ospedalieri da attrezzare in tutta fretta.Mezz’Italia, appunto. La iper raccontata locomotiva del Paese assediata, le terre feconde generatrici del Pil raggelate, una linea di demarcazione reale e immaginaria sotto il Rubicone a dividere i sommersi e i salvati. Persino il ribaltamento degli stereotipi: il Centro Nord in preda all’affanno e all’approssimazione, il Centro Sud disciplinato e attento.Certo, nonostante l’impennata dei contagi - 5372 contagi, raddoppiati in 72 ore - e qualche errata narrazione, non siamo ancora ai livelli di aprile scorso. Oggi si testano ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) “seal Sud”. Questa era la vulgata dei mesi scorsi, del terribile bimestre marzo-aprile con mezz’Italia colpita dalla pandemia, mezz’Italia con le terapie intensive sotto choc, con nuovi reparti da allestire o nuovi padiglioni ospedalieri da attrezzare in tutta fretta.Mezz’Italia, appunto. La iper raccontata locomotiva del Paese assediata, le terre feconde generatrici del Pil raggelate, una linea di demarcazione reale e immaginaria sotto il Rubicone a dividere i sommersi e i salvati. Persino il ribaltamento degli stereotipi: il Centro Nord in preda all’affanno e all’approssimazione, il Centro Sud disciplinato e attento.Certo, nonostante l’impennata dei contagi - 5372 contagi, raddoppiati in 72 ore - e qualche errata narrazione, non siamo ancora ai livelli di aprile scorso. Oggi si testano ...

Il rischio di un'altra prima vera ondata

“Pensa se accadeva al Sud” era la vulgata dei mesi scorsi. Oggi il rischio che si corre è che l’onda più dura del Covid si infranga proprio sul Centro Sud, mettendo a repentaglio strutture e modalità ...

"Pensa se accadeva al Sud" era la vulgata dei mesi scorsi. Oggi il rischio che si corre è che l'onda più dura del Covid si infranga proprio sul Centro Sud, mettendo a repentaglio strutture e modalità ...