Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne in tv: data, orario, canale e diretta streaming Eurolega 2020/2021 (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’AX Armani Exchange Milano scende in campo al Mediolanum Forum contro l’Asvel Villeurbanne nella seconda giornata della regular season di Eurolega 2020/2021. Dopo il successo nell’overtime contro il Bayern Monaco, la compagine di Ettore Messina vuole mettere in cascina il secondo successo della stagione per dare un seguito all’ottimo avvio. Venerdì 9 ottobre alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire in esclusiva streaming su Eurosport Player. SEGUI Olimpia Milano-Asvel Villeurbanne IN diretta the ad id=”676180″ Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’AX Armani Exchangescende in campo al Mediolanum Forum contro l’nella seconda giornata della regular season di. Dopo il successo nell’overtime contro il Bayern Monaco, la compagine di Ettore Messina vuole mettere in cascina il secondo successo della stagione per dare un seguito all’ottimo avvio. Venerdì 9 ottobre alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire in esclusivasu Eurosport Player. SEGUIINthe ad id=”676180″

OlimpiaMI1936 : L’applauso di tutta l’Olimpia Milano e di tutto il Mediolanum Forum per i medici e gli operatori sanitari! ??????… - fabiocavagnera : Olimpia Milano vs Asvel | Attesa per la vendita dei biglietti - OlimpiaMiNews : Olimpia Milano vs Asvel | Attesa per la vendita dei biglietti - AlessandroMagg4 : Olimpia Milano vs Asvel | Attesa per la vendita dei biglietti - fabiocavagnera : Ecco quali sono i vantaggi di Ettore Messina: deve essere la gara di Sergio Rodriguez e Malcolm Delaney, senza inte… -