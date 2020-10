Nobel per la pace al World Food Programme (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Premio Nobel per la pace è stato assegnato al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. La motivazione della scelta è l'impegno del World Food Programme nel contrasto della fame nel mondo.Il Programma alimentare mondiale (World Food Programme – WFP) è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il Premioper laè stato assegnato al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite. La motivazione della scelta è l'impegno delnel contrasto della fame nel mondo.Il Programma alimentare mondiale (– WFP) è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo.(ITALPRESS).

