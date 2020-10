Mattarella: 'La nostra Costituzione sia sempre contro razzismo e intolleranza' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel messaggio inviato oggi in occasione dell'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre, il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza storica della Costituzione: "... Leggi su globalist (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nel messaggio inviato oggi in occasione dell'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre, il Presidente delle Repubblica Sergioha sottolineato l'importanza storica della: "...

luigidimaio : Le parole del presidente Mattarella sul #MadeInItaly danno forza al percorso intrapreso da tempo e con convinzione… - editta_fazzi : RT @Ettore_Rosato: Un luminoso esempio. Così sono stati definiti dal Presidente #Mattarella #Willy e #donMalgesini, uniti in questo sacrifi… - TrevisoViva : RT @Ettore_Rosato: Un luminoso esempio. Così sono stati definiti dal Presidente #Mattarella #Willy e #donMalgesini, uniti in questo sacrifi… - juliebabyar : RT @luigidimaio: Le parole del presidente Mattarella sul #MadeInItaly danno forza al percorso intrapreso da tempo e con convinzione dal @It… - CoppolaGemma : RT @Ettore_Rosato: Un luminoso esempio. Così sono stati definiti dal Presidente #Mattarella #Willy e #donMalgesini, uniti in questo sacrifi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella nostra Mattarella, Costituzione contro mostri totalitarismo - Ultima Ora Agenzia ANSA Mattarella: "La nostra Costituzione sia sempre contro razzismo e intolleranza"

Sergio Mattarella: "Grazie ai nostri padri costituenti la nostra Repubblica è fondata su principi di grande valore come democrazia, libertà, uguaglianza, centralità della persona umana e pace" ...

MATTARELLA, COSTITUZIONE CONTRO MOSTRI TOTALITARISMO

‘La Costituzione e’ stata scritta avendo davanti agli occhi le tragiche vicende che hanno coinvolto anche Liliana Segre da ragazza ed e’ stata approvata con la ferma determinazione di non permettere c ...

Sergio Mattarella: "Grazie ai nostri padri costituenti la nostra Repubblica è fondata su principi di grande valore come democrazia, libertà, uguaglianza, centralità della persona umana e pace" ...‘La Costituzione e’ stata scritta avendo davanti agli occhi le tragiche vicende che hanno coinvolto anche Liliana Segre da ragazza ed e’ stata approvata con la ferma determinazione di non permettere c ...