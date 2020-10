Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: “Adua sa che non sono gay, conosce il mio passato con le ragazze” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo confronto tra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco al “Grande Fratello Vip”. Questa sera, al “Grande Fratello Vip”, Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco sono stati protagonisti di un nuovo confronto. I due, in quest’ultima settimana, sono stati al centro delle dinamiche della Casa da quando Adua, durante una chiacchierata con Dayane Mello e … L'articolo Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra: “Adua sa che non sono gay, conosce il mio passato con le ragazze” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo confronto traed Adua Del Vesco al “Vip”. Questa sera, al “Vip”,ed Adua Del Vescostati protagonisti di un nuovo confronto. I due, in quest’ultima settimana,stati al centro delle dinamiche della Casa da quando Adua, durante una chiacchierata con Dayane Mello e … L'articoloVip,: “Adua sa che nongay,il miocon le ragazze” NewNotizie.it.

IlContiAndrea : Ma è uno scherzo? “La quinta edizione del #GFVip che si sarebbe dovuta concludere lunedì 2 dicembre si allunga di… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #GFVIP, condotto da @alfosignorini @GrandeFratello - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - Aurorasmile13 : Questo é il grande fratello spagna o italia? Così per capire... @GrandeFratello #GFVIP @Codacons credo in voi vi prego #Myriam #GFVIP - yleniaindenial : Miriam: GRAZIE GRANDE FRATELLO SIETE DEGLI ESSERI MERAVIGLIOSI. Alfonso Signorini: eppure... non è così :-) #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello «Grande Fratello», il non sense delle telefonate a casa Vanity Fair Italia Elisabetta, Pierpaolo e… il terzo incomodo al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Per le affermazioni fatte nei giorni precedenti, sulla storia del "Gay si, gay no", Massimiliano Morra è sempre al centro delle polemiche e dei... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...

Elisabetta Gregoraci sarà stata sincera?

Quella tra Elisabetta e Pierpaolo è un’amicizia particolare nata proprio all’interno della Casa di Grande Fratello, una conoscenza che ha avuto diversi alti e bassi. Infatti i due inquilini hanno viss ...

Per le affermazioni fatte nei giorni precedenti, sulla storia del "Gay si, gay no", Massimiliano Morra è sempre al centro delle polemiche e dei... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di ...Quella tra Elisabetta e Pierpaolo è un’amicizia particolare nata proprio all’interno della Casa di Grande Fratello, una conoscenza che ha avuto diversi alti e bassi. Infatti i due inquilini hanno viss ...