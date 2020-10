Gmail si alleggerisce | ecco la versione Go | già disponibile

Leggi su giornal

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tra le applicazioni di posta elettronica più diffuse su tablet e smartphone, anchein una variante “leggera” in maniera non dissimile da come accade già per altre applicazioni (come Facebook e Messenger): da pochi giorni è possibile scaricareGo. App leggere L’idea di Google, proprietaria anche di Android, è quella di fornire le proprie applicazioni ad un numero sempre più elevato di utenti, anche coloro che utilizzano dispositivi non particolarmente performanti e capienti in termini di gigabyte.perchè, l’applicazione ufficiale di posta di default su tutti i dispositivi che montano un sistema Android con servizi Google annessi è stata la prima di quella che sarà una lunga serie di varianti Go, ...