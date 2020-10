Covid, i medici frenano: "Tamponi? Solo in sicurezza" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ipotesi di test negli ambulatori di famiglia, il presidente dei camici bianchi detta le condizioni. "Più tutele e linee guida uguali per tutti" Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ipotesi di test negli ambulatori di famiglia, il presidente dei camici bianchi detta le condizioni. "Più tutele e linee guida uguali per tutti"

borghi_claudio : @RobertoBurioni Gentile Professore, se la letteratura scientifica i siti medici e il NYT parlano di ricerca di test… - Agenzia_Ansa : 'Presto 5 milioni di test rapidi a medici di famiglia': lo ha detto il premier Conte dal… - crocerossa : Al via a Sirmione il XXII Convegno Nazionale degli Ufficiali Medici e del Personale Sanitario della CRI, organizzat… - Farquad2 : RT @francofontana43: Roma. Malati con sospetto di Covid, non possono andare al pronto soccorso, né al drive-in: reclusi a casa per giorni e… - alteaxz : RT @Zippo88lrr: Quasi 6.000 scienziati e medici di tutto il mondo si oppongono alla visione catastrofista del #Covid_19 andando apertamente… -