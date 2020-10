Covid-19 | sposi positivi poco dopo il matrimonio | scattano le misure di prevenzione

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Una coppia di neoè risultata positiva al-19 a Grottaglie, in provincia di Taranto, circostanza che ha fatto scattare ledi sicurezza. Allarme a Grottaglie, comune in provincia di Taranto, dove una coppia diè risultata positiva al-19. I due erano appena convolati a nozze ed al ricevimento avrebbero preso … L'articolo proviene da YesLife.it.

Un giorno certamente indimenticabile per gli sposi ma anche per gli invitat: i calcoli del ministero applicati anche dalla Asl di Taranto in materia di ricerca epidemiologica per stanare ...