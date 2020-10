Coronavirus, in Francia oltre 20.000 contagi in 24 ore: tasso di positività dei test al 10,4% (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo record di contagi giornalieri da Coronavirus SARS-CoV-2 in Francia: nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 20.339 nuovi casi, che per la prima volta hanno sfondato la soglia dei 20.000. Ne da’ notizia Sante’ Publique. Il numero dei decessi e’ stato di 62. Aumenta anche il tasso di positivita’ dei test, che arriva stasera al 10,4%. In ospedale sono finite 4837 persone negli ultimi 7 giorni, di cui 921 in rianimazione.L'articolo Coronavirus, in Francia oltre 20.000 contagi in 24 ore: tasso di positività dei test al 10,4% MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nuovo record digiornalieri daSARS-CoV-2 in: nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 20.339 nuovi casi, che per la prima volta hanno sfondato la soglia dei 20.000. Ne da’ notizia Sante’ Publique. Il numero dei decessi e’ stato di 62. Aumenta anche ildi positivita’ dei, che arriva stasera al 10,4%. In ospedale sono finite 4837 persone negli ultimi 7 giorni, di cui 921 in rianimazione.L'articolo, in20.000in 24 ore:di positività deial 10,4% MeteoWeb.

RaiNews : Non siamo ancora ai lockdown di marzo e aprile - e tutti assicurano di volerli evitare - ma passo dopo passo divers… - repubblica : Coronavirus, nuovo record di casi nel mondo: 338.779. Italia impone tampone ad arrivi anche da Francia e Spagna [ag… - CdT_Online : #coronavirus Obbligo di quarantena per chi rientra da diverse zone di #Italia, #Francia e #Germania: ecco l'elenco… - Corto57Roth : RT @ItalyinFrance: ?? OBBLIGO DI TAMPONE PER CHI FA INGRESSO IN ITALIA ???? PROVENENDO DA TUTTA LA FRANCIA ???? ?? - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Covid, tampone obbligatorio per chi arriva da 6 Paesi: anche Francia #coronavirus -