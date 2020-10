Clio Make Up accusata di razzismo per la sua nuova linea di correttori: “11 colori su 14 sono per chi ha la pelle bianca” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Troppi correttori per chi ha la pelle chiara e pochissimi per chi ce l’ha più scura. È finita nella bufera sui social l’ultima collezione OhMyLove di ClioMakeUp, il marchio di trucco fondato dalla youtuber bellunese Clio Zammatteo. Giovane imprenditrice che, tra l’altro, è tornata a produrre i suoi prodotti definitivamente in Italia dopo diversi anni di esilio newyorchese. In pratica le proteste si sono scatenate quando Clio ha lanciato la campagna promozionale di OhMyLove, un correttore per le imperfezioni del viso femminile, dove su 14 colorazioni, undici sono tutte riconducibili a chi ha la pelle “bianca”. “Grazie Clio per averci ricordato che se non siamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Troppiper chi ha lachiara e pochissimi per chi ce l’ha più scura. È finita nella bufera sui social l’ultima collezione OhMyLove diUp, il marchio di trucco fondato dalla youtuber belluneseZammatteo. Giovane imprenditrice che, tra l’altro, è tornata a produrre i suoi prodotti definitivamente in Italia dopo diversi anni di esilio newyorchese. In pratica le proteste siscatenate quandoha lanciato la campagna promozionale di OhMyLove, un correttore per le imperfezioni del viso femminile, dove su 14 colorazioni, undicitutte riconducibili a chi ha la“bianca”. “Grazieper averci ricordato che se non siamo ...

FQMagazineit : Clio Make Up accusata di razzismo per la sua nuova linea di correttori: “11 colori su 14 sono per chi ha la pelle b… - vDoodoooooo : Ho passato un’intera mattinata a discutere su Clio make up, i’m done - findusbastoncin : RT @gravityfucks: per giustificare clio make up state tirando fuori statistiche e dati in percentuale dell’etnia dei suoi acquirenti che ma… - weirdylena : RT @gravityfucks: clio make up che sceglie i colori della sua linea di correttori: - fvansesca : RT @gravityfucks: per giustificare clio make up state tirando fuori statistiche e dati in percentuale dell’etnia dei suoi acquirenti che ma… -