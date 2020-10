Adua Del Vesco svela al GF Vip cosa ha avuto in cambio delle sue bugie: “Ho ingannato anche le mie amiche” (VIDEO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ieri sera, nella casa del GF Vip c’è stato un lungo chiarimento tra Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. In tale occasione, l’attrice ha ammesso le sue colpe raccontando cosa si sia realmente detta con l’influencer in albergo. Dopo aver affrontato la questione, però, la ragazza si è anche soffermata sul tornaconto personale che ha ottenuto nel raccontare tutte queste bugie da circa dieci anni. Stando a quanto emerso, il prezzo da pagare è stato molto più alto di quanto guadagnato. Il tornaconto di Adua Del Vesco Durante il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Adua Del Vesco al GF Vip, l’influencer ha chiesto alla sua interlocutrice cosa avesse guadagnato da questa storia ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ieri sera, nella casa del GF Vip c’è stato un lungo chiarimento traDele Tommaso Zorzi. In tale occasione, l’attrice ha ammesso le sue colpe raccontandosi sia realmente detta con l’influencer in albergo. Dopo aver affrontato la questione, però, la ragazza si èsoffermata sul tornaconto personale che ha ottenuto nel raccontare tutte questeda circa dieci anni. Stando a quanto emerso, il prezzo da pagare è stato molto più alto di quanto guadagnato. Il tornaconto diDelDurante il chiarimento tra Tommaso Zorzi eDelal GF Vip, l’influencer ha chiesto alla sua interlocutriceavesse guadagnato da questa storia ...

