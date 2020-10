Sampdoria, minacce e proiettili in busta per il presidente Ferrero: scatta la denuncia (Di giovedì 8 ottobre 2020) minacce e proiettili nei confronti di Massimo Ferrero. Il presidente della Sampdoria è oggetto di insulti e atti intimidatori ormai da molto tempo e una serie di situazioni hanno portato alla denuncia da parte del numero uno del club ligure presso la Questura di Roma. A confermare la vicenda anche alcune fonti qualificate della società. Tra le minacce “Ti ammazziamo”, ma anche proiettili spediti al produttore cinematografico, raid punitivi dei tifosi e quant’altro. Troppi anche per un uomo di mondo come Ferrero, che stavolta ha deciso di procedere con le vie legali. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020)nei confronti di Massimo. Ildellaè oggetto di insulti e atti intimidatori ormai da molto tempo e una serie di situazioni hanno portato allada parte del numero uno del club ligure presso la Questura di Roma. A confermare la vicenda anche alcune fonti qualificate della società. Tra le“Ti ammazziamo”, ma anchespediti al produttore cinematografico, raid punitivi dei tifosi e quant’altro. Troppi anche per un uomo di mondo come, che stavolta ha deciso di procedere con le vie legali.

