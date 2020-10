Nazionale, 26 giocatori in gol con Mancini: solo in tre hanno fatto meglio (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roberto Mancini continua a riscrivere la storia della Nazionale ed ora punta a superare Prandelli e Lippi in una classifica speciale. La vittoria per 6-0 sulla Moldova in amichevole ha lasciato tanti spunti positivi al Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Uno di questi riguarda i gol realizzati e un dato conferma che il CT è riuscito a coltivare con successo una filosofia offensiva. Come riporta Corriere della Sera, sono stati 26 i marcatori diversi per l’Italia sotto la gestione Mancini: solo Pozzo (53), Prandelli (29), Lippi (27) ne contano di più. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Robertocontinua a riscrivere la storia dellaed ora punta a superare Prandelli e Lippi in una classifica speciale. La vittoria per 6-0 sulla Moldova in amichevole ha lasciato tanti spunti positivi al Commissario Tecnico dellaRoberto. Uno di questi riguarda i gol realizzati e un dato conferma che il CT è riuscito a coltivare con successo una filosofia offensiva. Come riporta Corriere della Sera, sono stati 26 i marcatori diversi per l’Italia sotto la gestionePozzo (53), Prandelli (29), Lippi (27) ne contano di più. Leggi su Calcionews24.com

