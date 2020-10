La Procura di Torino apre fascicolo sulla fuga dei sette juventini dall’isolamento fiduciario (Di giovedì 8 ottobre 2020) La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sui sette calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento fiduciario mentre erano in attesa del secondo tampone. Erano in attesa del tampone perché due membri dello staff bianconero sono risultati positivi. Il fascicolo è stato aperto dopo la segnalazione dell’Asl che è stata avvisata dalla stessa Juventus del comportamento di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, Buffon e Demiral che hanno lasciato il ritiro al “J Hotel” per andare a casa o raggiungere le nazionali all’estero. Cosa rischiano i calciatori? Al massimo una multa di mille euro. Il fascicolo, che è senza indagati né ipotesi di reato, è competenza della Prefettura visto che si ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ladiha aperto unsuicalciatori della Juventus che hanno violato l’isolamentomentre erano in attesa del secondo tampone. Erano in attesa del tampone perché due membri dello staff bianconero sono risultati positivi. Ilè stato aperto dopo la segnalazione dell’Asl che è stata avvisata dalla stessa Juventus del comportamento di Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Ronaldo, Buffon e Demiral che hanno lasciato il ritiro al “J Hotel” per andare a casa o raggiungere le nazionali all’estero. Cosa rischiano i calciatori? Al massimo una multa di mille euro. Il, che è senza indagati né ipotesi di reato, è competenza della Prefettura visto che si ...

pisto_gol : L’Asl di Torino segnalerà in Procura i calciatori della Juve che hanno violato l’isolamento -… - MediasetTgcom24 : Covid, quarantena violata da giocatori Juve: Procura Torino apre fascicolo - SkyTG24 : Coronavirus, isolamento violato: Asl segnala giocatori Juve a Procura - Massimi64685567 : @CalcioFinanza @pisto_gol La Procura di Torino forse esagera (non lo so davvero) nella meticolosità rispetto alle n… - BlackWhite1977 : RT @GiuSette7: La Procura di Torino forse esagera (non lo so davvero) nella meticolosità rispetto alle notizie che arrivano dalla Continass… -