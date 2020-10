Donna muore al nono mese di gravidanza, la Regione Lazio avvia accertamenti (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – È morta al nono mese di gravidanza e con lei è morto anche il piccolo che portava in grembo. È successo a Roma la mattina di martedì 6 ottobre e ora la Direzione regionale Salute della Regione Lazio, come spiega una nota, ha avviato una verifica delle procedure di soccorso. La donna è morta dopo essere stata soccorsa in ambulanza per forte dolore cervicale, vomito e vertigini. È entrata in arresto cardiaco in ambulanza. Una volta arrivati all’ospedale San Pietro, i medici hanno tentato di salvare il bambino con un cesareo d’urgenza ma non è stato possibile. È stata disposta l’autopsia.LA NOTA DELLA REGIONE Leggi su dire (Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA – È morta al nono mese di gravidanza e con lei è morto anche il piccolo che portava in grembo. È successo a Roma la mattina di martedì 6 ottobre e ora la Direzione regionale Salute della Regione Lazio, come spiega una nota, ha avviato una verifica delle procedure di soccorso. La donna è morta dopo essere stata soccorsa in ambulanza per forte dolore cervicale, vomito e vertigini. È entrata in arresto cardiaco in ambulanza. Una volta arrivati all’ospedale San Pietro, i medici hanno tentato di salvare il bambino con un cesareo d’urgenza ma non è stato possibile. È stata disposta l’autopsia.LA NOTA DELLA REGIONE

Le condizioni della paziente si erano complicate durante il trasporto in ambulanza. Durante il cesareo è deceduto anche il neonato. L’ospedale ha disposto l’autopsia ...

