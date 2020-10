Covid, incontro Speranza e De Luca: intesa su più test e dispositivi di sicurezza (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina a Roma un importante incontro del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con il Ministro della Salute Roberto Speranza e con il Commissario Domenico Arcuri per fare il punto sulla situazione epidemiologica in Campania e predisporre tutte le iniziative necessarie in questa fase. Racconta l’ufficio stampa dell’Unità di Crisi della Regione Campania: “Premesso che non si registrano oggi – come già ribadito – problemi di carenza di posti letto per la degenza, si è deciso di predisporre tutte le iniziative necessarie per garantire alla Campania le forniture indispensabili per i dispositivi di sicurezza, per i test molecolari e sierologici, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto questa mattina a Roma un importantedel Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, con il Ministro della Salute Robertoe con il Commissario Domenico Arcuri per fare il punto sulla situazione epidemiologica in Campania e predisporre tutte le iniziative necessarie in questa fase. Racconta l’ufficio stampa dell’Unità di Crisi della Regione Campania: “Premesso che non si registrano oggi – come già ribadito – problemi di carenza di posti letto per la degenza, si è deciso di predisporre tutte le iniziative necessarie per garantire alla Campania le forniture indispensabili per idi, per imolecolari e sierologici, ...

All'incontro, che si terrà nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e con l'ausilio dei dispositivi di protezione previsti dalla normativa anti Covid, parteciperanno Antonella Allegrino, ...

Coronavirus, Speranza: “Aumentano i contagi, staimo attenti”

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato l’aumento dei contagi covid rilevati dall’ultimo bollettino ... Regioni Nella giornta di giovedì 8 ottobre si è tenuto un incontro tra Governo e ...

