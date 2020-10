Coronavirus, più di 4.400 casi registrati nelle ultime ore: record di tamponi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Foto PixabayComunicati dal Ministero della Salute i dati dei contagi da Coronavirus nelle ultime ore. Oltre 4.400 casi e record assoluto di tamponi. 22 i decessi. Impennata in Campania, misure restrittive nella provincia di Latina Contagi da Coronavirus nelle ultime ore nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.458 positivi al Covid-19. Ventidue i decessi. Attualmente sono positive 65.952 persone. 358 i pazienti che necessitano di terapia intensiva. I guariti sono 236.363. “L’epidemia richiede una risposta unitaria dalle istituzioni” – dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza – “Da nove settimane i nostri numeri crescono e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Foto PixabayComunicati dal Ministero della Salute i dati dei contagi daore. Oltre 4.400assoluto di. 22 i decessi. Impennata in Campania, misure restrittive nella provincia di Latina Contagi daore24 ore sono stati4.458 positivi al Covid-19. Ventidue i decessi. Attualmente sono positive 65.952 persone. 358 i pazienti che necessitano di terapia intensiva. I guariti sono 236.363. “L’epidemia richiede una risposta unitaria dalle istituzioni” – dichiara il ministro della Salute Roberto Speranza – “Da nove settimane i nostri numeri crescono e ...

