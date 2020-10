Coronavirus, la Francia ancora oltre i 18mila casi. Altre 4 città in massima allerta (Di giovedì 8 ottobre 2020) Balzo nei contagi da Coronavirus in Germania . Dopo i 2.898 nuovi casi di ieri, il Robert Koch Institut questa mattina ha comunicato la presenza nel Paese di 4.058 nuovi infetti , registrati nelle ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Balzo nei contagi dain Germania . Dopo i 2.898 nuovidi ieri, il Robert Koch Institut questa mattina ha comunicato la presenza nel Paese di 4.058 nuovi infetti , registrati nelle ...

RaiNews : Non siamo ancora ai lockdown di marzo e aprile - e tutti assicurano di volerli evitare - ma passo dopo passo divers… - fattoquotidiano : Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in 24 ore. 18mila in Francia: altre 4 città in stato di “massima al… - Corriere : A Parigi tornano i «reparti Covid». La stima: in 15 giorni questi malati saranno il 50... - HuffPostItalia : Coronavirus, in Francia scatta la massima allerta in quattro città - UnderclassHeroF : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Francia oltre 18mila casi nelle ultime 24 ore #FRANCIA -