Coronavirus, in Gran Bretagna oltre 17mila casi in 24 ore. 18mila in Francia: altre 4 città in “massima allerta”. Spagna, oltre 12mila contagi (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allarme Coronavirus continua a crescere in tutta Europa. In Gran Bretagna il numero dei nuovi casi ha toccato quota 17.540 in 24 ore, portando il totale dall’inizio della pandemia a oltre 561mila casi accertati. I nuovi decessi da Covid-19 sono stati 77. In Francia nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 18.129. In Spagna, invece, si è toccata quota 12.423, il 31% dei quali a Madrid, con 126 decessi. Fernando Simon, responsabile del Centro di Allerta ed Emergenze Sanitarie, ha dichiarato che “l’evoluzione della pandemia non è favorevole, ci troviamo in una fase di aumento nel numero dei casi”. Anche la Germania ha registrato un record di nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’allarmecontinua a crescere in tutta Europa. Inil numero dei nuoviha toccato quota 17.540 in 24 ore, portando il totale dall’inizio della pandemia a561milaaccertati. I nuovi decessi da Covid-19 sono stati 77. Innelle ultime 24 ore isono stati 18.129. In, invece, si è toccata quota 12.423, il 31% dei quali a Madrid, con 126 decessi. Fernando Simon, responsabile del Centro di Allerta ed Emergenze Sanitarie, ha dichiarato che “l’evoluzione della pandemia non è favorevole, ci troviamo in una fase di aumento nel numero dei”. Anche la Germania ha registrato un record di nuovi ...

