Auto | Federauto-Unrae | mancato rinnovo incentivi è autolesionismo

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma, 8 ott. (Adnkronos) - “Si tratta di una scelta che sfiora l'lesionismo, visto che gligià varati e presto esauriti non solo hanno ravvivato un mercato in fortissima crisi e salvato posti di lavoro, ma hanno prodotto in poche settimane un maggiore incasso per lo stato e contribuito positivamente al Pil". Questo il commento, in un comunicato congiunto, di Federsuldegliper ildel parcoitaliano. "Le misure - proseguono le associazioni - che si sono complessivamentefinanziate, hanno infatti fruttato ulteriori 58 milioni di euro incrementali in gettito Iva, oltre ai maggiori introiti legati all'immatricolazione dei veicoli, tra cui ...