Appropriazione indebita: cos’è, quando scatta e perché fare querela (Di giovedì 8 ottobre 2020) Appropriazione indebita: cos’è, quando scatta e perché fare querela Orologi, smartphone, sigarette, mezzi di trasporto, denaro e persino dati informatici: questi e tanti altri i beni che possono costituire oggetto di Appropriazione indebita, ed in quanto tale non corroborata da una valida ragione giuridica. Ecco allora che la legge punisce colui che si rende responsabile di questo illecito: vediamo di seguito, più nel dettaglio, in che cosa consiste l’Appropriazione indebita e come funziona, capendo inoltre quando è opportuno fare denuncia. Se ti interessa saperne di più sull’espressione “reato penale” è se ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 ottobre 2020): cos’è,e perchéOrologi, smartphone, sigarette, mezzi di trasporto, denaro e persino dati informatici: questi e tanti altri i beni che possono costituire oggetto di, ed in quanto tale non corroborata da una valida ragione giuridica. Ecco allora che la legge punisce colui che si rende responsabile di questo illecito: vediamo di seguito, più nel dettaglio, in che cosa consiste l’e come funziona, capendo inoltreè opportunodenuncia. Se ti interessa saperne di più sull’espressione “reato penale” è se ...

Ultime Notizie dalla rete : Appropriazione indebita Appropriazione indebita Assolto amministratore di condominio IL GIORNO Provvigione indebita da Fondazione Meyer, condannati ex presidente e incaricato vendite Curia

Condannati l'ex presidente della Fondazione ospedale Meyer onlus Tommaso Langiano e l'incaricato della vendita da parte della Curia di Firenze, Massimiliano Bernardini. Secondo le indagini, coordinate ...

Franco Romani patteggia: 3 anni di reclusione

CREMONA (7 ottobre 2020) - Un glorioso passato nel mondo del basket, quando allenava la Juvi in Serie B. Erano gli anni Ottanta. Una carriera come sub agente delle Generali Spa, nell’agenzia di via XX ...

