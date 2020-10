Temptation Island, Serena e Davide escono insieme (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Temptation Island – Serena e Davide – Photo Credits: webPiù che un viaggio nei sentimenti, è uno SFASCIO nei sentimenti, obbiettivamente. Si scherza naturalmente, ma a Temptation Island sembra questo il clima predominante. Nella scorsa puntata Anna e Gennaro si erano lasciati certo non bonariamente, con lei che aveva deciso di rifiutare l’uscita col suo (ex) fidanzato. Questa serata riprende i fili del discorso per le restanti coppie, con colpi di scena inaspettati. Stasera come dice Alessia c’è un doppio falò di confronto. Iniziamo subito da Serena e Davide, lui ha una gelosia davvero forte, forse visto come è nata la loro storia. Un “devo riprenderla” da parte del fidanzato. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)– Photo Credits: webPiù che un viaggio nei sentimenti, è uno SFASCIO nei sentimenti, obbiettivamente. Si scherza naturalmente, ma asembra questo il clima predominante. Nella scorsa puntata Anna e Gennaro si erano lasciati certo non bonariamente, con lei che aveva deciso di rifiutare l’uscita col suo (ex) fidanzato. Questa serata riprende i fili del discorso per le restanti coppie, con colpi di scena inaspettati. Stasera come dice Alessia c’è un doppio falò di confronto. Iniziamo subito da, lui ha una gelosia davvero forte, forse visto come è nata la loro storia. Un “devo riprenderla” da parte del fidanzato. ...

