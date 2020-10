Proposta di matrimonio a sorpresa al GfVip Il blitz fuori dalla Casa

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Profumo di fiori d'arancio al GF: Myriam Catania ha detto sì. Ieri pomeriggio, la doppiatrice e concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha accettato ladiche il fidanzato e pubblicitario francese Quentin Kammermann, le ha fatto con il megafonoalle mura di Cinecittà, dove si trova ladel GF. Myriam Catania ha accettato con grande entusiasmo la richiesta del padre di suo figlio e ha urlato: "Sì, sì". Tuttavia il momento non si è visto perché la regia ha preferito censurare, probabilmente per mostrare le inedite immagini venerdì durante l'ottava puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Non era la prima volta che Quentin tentava di chiedere la sua manoa Cinecittà, ma dopo alcuni tentativi ...